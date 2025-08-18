Menu Rechercher
OM : Jonathan Rowe aurait giflé Adrien Rabiot

Rennes 1-0 Marseille

Battu in extremis par le Stade Rennais vendredi dernier au Roazhon Park (0-1), l’Olympique de Marseille a vécu une entame de championnat difficile. L’ambiance au sein du vestiaire olympien a même dégénéré lorsque Jonathan Rowe et Adrien ont eu une altercation. Depuis, l’OM a décidé de les écarter temporairement de l’équipe première.

La durée de cette mise à l’écart n’est pas connue, mais La Provence nous donne un peu plus de détails sur cette prise de bec. Tout serait parti de Rowe qui, agacé par les critiques sur son implication, aurait giflé Rabiot. Des coups auraient ensuite été échangés entre les deux hommes avant qu’ils soient séparés par le staff marseillais.

