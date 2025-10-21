Menu Rechercher
Le like polémique de Neymar contre Vinicius Jr

Par Samuel Zemour
Neymar a encore montré qu’il était très actif sur les réseaux sociaux. La star brésilienne a fait polémique cette nuit après avoir « liké » une vidéo Instagram le comparant à Vinicius Jr au même âge (25 ans). Dans cette publication, les statistiques mettaient largement à l’avantage du Brésilien de Santos. 320 buts contre 137 pour Vini Jr, 186 passes décisives contre 103, 16 titres collectifs contre 14 et 15 distinctions individuelles contre 10 pour l’attaquant du Real Madrid.

Un simple geste, qu’il a pris soin de retirer rapidement après plusieurs relais de comptes fans, nombreux à y voir un signe d’agacement ou une réponse silencieuse aux débats actuels sur la hiérarchie entre les deux stars brésiliennes. Une nouvelle sortie alors que les deux hommes devraient se retrouver en sélection pour le Mondial 2026, puisque Carlo Ancelotti a fait savoir qu’il comptait sur un retour en forme rapide de l’ex-numéro 10 du Paris Saint-Germain avant l’été.

