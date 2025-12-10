Menu Rechercher
Coupe intercontinentale

Coupe Intercontinentale : Flamengo rejoint le Pyramids FC

Par Maxime Barbaud
Filipe Luis, l'entraineur de Flamengo @Maxppp
Cruz Azul 1-2 Flamengo

Flamengo jouera la demi-finale de la Coupe Intercontinentale. Pour son entrée en lice dans la compétition, le club brésilien a battu Cruz Azul 2-1 grâce à un doublé de Giorgian de Arrascaeta (15e, 71e). La réduction de l’écart signée Sanchez (44e) n’a pas suffi aux Mexicains.

Le vainqueur de la Copa Libertadores affrontera le Pyramids FC au tour suivant (samedi 13 décembre) pour une place en finale et avoir l’honneur de défier le PSG, lauréat de la Ligue des Champions, qui tentera de soulever un trophée qu’il n’a encore jamais remporté dans son histoire.

