Coupe intercontinentale : la superbe offre du PSG à ses supporters

Le Paris Saint-Germain a offert un cadeau anticipé à ses supporters les plus fidèles en proposant deux formules de déplacement pour la finale de la Coupe intercontinentale, prévue le 17 décembre à Doha. Réservées aux abonnés et à ceux ayant assisté à au moins quatre matchs au Parc des Princes, ces offres à 150 ou 200 euros incluaient le vol, le repas à bord, le billet de match et les transports sur place. Le club avait prévenu que la vente se ferait «sur la base du premier arrivé, premier servi» ce qui s’est vérifié puisque toutes les places ont été écoulées en quelques minutes.

Selon Le Parisien, le PSG a déjà proposé des opérations similaires auparavant. En janvier, 250 supporters avaient bénéficié d’un package complet pour le Trophée des champions à Doha pour 100 euros, incluant transport, hébergement, restauration et activités. En juillet, le club avait renouvelé l’expérience pour la demi-finale de la Coupe du monde des clubs contre le Real Madrid à New York, cette fois pour 500 euros.