La fièvre de la Coupe intercontinentale s’empare déjà du PSG !

Le Paris Saint-Germain s’apprête à refermer une année 2025 absolument démente, la plus aboutie de toute son histoire. Les Parisiens ont tout raflé sur leur passage : un nouveau titre en Ligue 1, une Coupe de France retrouvée, un Trophée des champions maîtrisé, avant d’aller conquérir surtout la Ligue des Champions et la Supercoupe d’Europe, sommet de leur saison et clef de leur qualification directe pour la finale de la Coupe intercontinentale. Seul accroc dans ce parcours quasi parfait : la finale de la Coupe du monde des clubs perdue face à Chelsea l’été dernier après un duel spectaculaire. Individuellement aussi, le PSG a brillamment dominé la planète football avec un Ousmane Dembélé Ballon d’Or, un trophée Kopa pour Gianluigi Donnarumma, un Golden Boy pour Désiré Doué, un Ballon d’Or africain remporté par Achraf Hakimi, un Ballon d’Or asiatique pour Kang-in Lee, et des distinctions massives comme meilleur club, meilleur président, meilleur dirigeant et meilleur entraîneur de l’année lors de la cérémonie du Golden Boy, sans oublier le trophée Cruyff pour Luis Enrique. Une avalanche de récompenses qui reflète l’excellence globale du projet parisien.

Cette folle année 2025 connaîtra une dernière apothéose le 17 décembre, à Doha, lors d’une énième grande finale. La Coupe intercontinentale nouvelle version, lancée par la FIFA après la refonte de la Coupe du monde des clubs, entre dans sa deuxième édition seulement. Ce format réunit les champions continentaux des six confédérations autour d’un tableau resserré et rythmé, où se mêlent barrages régionaux et phases finales sur terrain neutre. Le Real Madrid avait inauguré le palmarès en 2024 en dominant les Mexicains de Pachuca dans une finale intense. Cette année, le PSG bénéficie du statut réservé au champion d’Europe, c’est-à-dire que comme le Real l’an passé, le club de la capitale est automatiquement propulsé en finale sans passer par les tours précédents. Il attend donc simplement l’identité de son adversaire pour tenter de devenir le deuxième club européen sacré dans cette compétition rénovée.

Le PSG observe sagement

Les tours préliminaires ont déjà livré leurs premiers enseignements, et notamment la belle trajectoire du Pyramids FC, champion d’Afrique, qui a franchi deux obstacles majeurs depuis septembre. Les Égyptiens ont d’abord écarté Auckland City, champion d’Océanie, avec autorité (3-0), avant de s’offrir un exploit de taille en dominant Al-Ahli, champion d’Asie où évoluent Édouard Mendy et Riyad Mahrez (3-1). Grâce à ces succès, Pyramids s’est qualifié pour la Challenger Cup, où il affrontera le vainqueur du « Derby des Amériques », duel explosif entre Cruz Azul, champion de la CONCACAF, et Flamengo, tout juste auréolé de sa victoire en Copa Libertadores après avoir fait tomber Palmeiras (1-0). Ce choc nord-sud aura lieu le 10 décembre, et le vainqueur défiera Pyramids le 13 décembre pour une place en finale contre le PSG.

Le club parisien observera donc avec attention l’issue de cette double confrontation, car trois adversaires potentiels se dégagent : Pyramids FC, la révélation du tournoi, solide, disciplinée et portée par une dynamique exceptionnelle avec Fiston Mayele, Cruz Azul, formation mexicaine habituée aux rendez-vous internationaux et réputée pour son intensité, et Flamengo, géant sud-américain porté par l’euphorie de sa Copa Libertadores et largement considéré comme le favori de cette partie de tableau après un très bon travail de Filipe Luis sur le banc. Après le choc Cruz Azul – Flamengo du 10 décembre, puis la demi-finale du 13 décembre face à Pyramids, l’identité du finaliste sera connue. Il ne restera alors qu’un dernier rendez-vous, le 17 décembre à Doha, où le PSG jouera un titre supplémentaire pour couronner une saison déjà historique.