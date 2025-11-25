Fiston Mayele : « on veut rentrer dans l’histoire en qualifiant le Congo à la Coupe du Monde »

Foot Mercato : tu as vécu une semaine légendaire en recevant le prix du meilleur joueur interclubs lors de la cérémonie des CAF Awards 2025 et en te qualifiant avec ton pays en barrage intercontinental. Tu réalises ce que tu viens de vivre ?

La suite après cette publicité

Fiston Mayele : la saison dernière, j’ai vécu des moments exceptionnels, surtout quand on s’est qualifiés pour la demi-finale et la finale de la Ligue des Champions. Chaque week-end, je mettais des doublés et je marquais des buts importants pour mon club. Mais la semaine que je viens de passer restera gravée dans ma mémoire, dans ma vie. On parle de mon pays : nous nous sommes qualifiés pour les barrages intercontinentaux. On a joué de gros matchs face au Cameroun et au Nigeria et on a gagné. Et pendant cette semaine, j’ai reçu le prix du meilleur joueur évoluant en Afrique. Ce sont des rêves qui se sont réalisés. Je n’oublierai jamais ce mois de novembre, ça restera éternellement dans ma mémoire.

« Ce prix est mérité, c’est le fruit d’un long travail »

Foot Mercato : qu’as-tu ressenti lorsque tu as reçu ce prix ?

FM : c’était un accomplissement. En Afrique, il y a de très bons joueurs, de très bonnes équipes. Mais quand vous arrivez à réaliser ce que nous, Pyramids, on a fait la saison dernière, c’est exceptionnel. Je rêvais un jour d’être au sommet de l’Afrique. Avant, c’était un rêve, aujourd’hui, c’est une réalité. Donc j’ai pensé à beaucoup de choses. J’ai commencé ma carrière au Congo, je suis passé par la Tanzanie, et c’est en Égypte que j’ai réussi à être au sommet du football africain. J’ai dit Al Hamdoulillah pour ce prix. Parce que c’est mérité, c’est le fruit d’un long travail.

Foot Mercato : tu étais en compétition avec ton coéquipier Mohamed Chibi, tu as eu une pensée pour lui ?

La suite après cette publicité

FM : j’étais en compétition avec mon coéquipier, qui est un frère, Mohamed Chibi. Depuis que je suis à Pyramids, je pense qu’il m’a fait 50 % de mes passes décisives. C’est un joueur exceptionnel. Mais vu que je suis un attaquant et que j’ai marqué beaucoup de buts, j’avais plus la possibilité de gagner. Donc, j’ai évoqué son nom dans mon discours parce qu’il méritait, vu la saison qu’il fait avec nous. Il a été ultra-décisif en délivrant beaucoup de passes décisives dans des matchs importants.

Foot Mercato : tu étais en deuxième division congolaise à 24 ans et à 31 ans, tu es le meilleur joueur interclubs africain, comment expliques-tu cette ascension ?

La suite après cette publicité

FM : j’étais en Ligue 2 congolaise à 24 ans. J’ai réussi à finir meilleur buteur du championnat. À la suite de ça, j’ai signé à l’AS Vita club de Kinshasa. C’est là où j’ai découvert la Ligue des champions africaine. 3 ans après, je suis meilleur buteur de la Confédération africaine avec les Young Africans en Tanzanie. Et la saison dernière, je finis meilleur buteur de la Ligue des champions. Mon parcours est exceptionnel. J’ai beaucoup travaillé pour ça, je méritais d’être récompensé. Ce n’est pas facile de rester performant chaque année en marquant plus de 15 buts toutes compétitions confondues. C’est du travail, de la discipline et de la détermination. Là où je suis passé, j’ai toujours laissé mes empreintes.

Foot Mercato : après avoir soulevé la Ligue des Champions la saison dernière, quels sont tes objectifs désormais ?

La suite après cette publicité

FM : mon objectif en club, c’est d’essayer de refaire de bonnes choses en Ligue des Champions. On est qualifiés pour la phase de groupe, pourquoi pas rejouer une finale. Mon objectif personnel, c’est me battre pour finir meilleur buteur de la compétition deux fois de suite.

« J’ai envie d’aller découvrir un autre championnat, un autre continent »

Foot Mercato : dans ta carrière, tu as toujours joué en Afrique, as-tu des envies de découvrir un autre continent de football ?

FM : j’ai toujours joué en Afrique. Je pense que j’ai l’envie maintenant d’aller découvrir un autre championnat, un autre continent. J’ai besoin de nouveaux challenges, c’est mon objectif. Mon contrat va finir avec Pyramids cet été. Mais pour le moment, je suis concentré avec mon club. Il y a beaucoup de matchs que je dois jouer ici en Égypte, on joue tous les trois jours. Je dois rester concentré avec mon équipe. Il y a aussi la CAN et le barrage intercontinental en mars avec le Congo qui arrivent.

Foot Mercato : lors de la dernière CAN, la République démocratique du Congo a atteint les demi-finales, quelles sont vos ambitions pour cette CAN au Maroc ?

FM : lors de la dernière CAN, on est allés jusqu’en demi-finale. On a été éliminés par la Côte d’Ivoire. C’était ma première CAN avec le Congo. C’était vraiment une CAN exceptionnelle. Personne ne nous voyait arriver en demi-finale. On est restés humbles, sereins, concentrés. On a fait des choses simples. C’est pour ça qu’on est arrivé à ce stade-là de la compétition. Je pense que la CAN au Maroc, on va y aller avec le même état d’esprit, mais pour aller encore plus loin.

Foot Mercato : vous allez rencontrer le Sénégal à la CAN en phase de poules, ce match aura-t-il le goût d’une revanche après la défaite en septembre à Kinshasa ?

FM : ils sont venus chez nous et ils ont gagné. Ça nous a fait mal parce que c’était un match important pour nous. Personnellement, j’avais très mal, j’ai eu besoin d’une semaine pour m’en remettre. J’avais vraiment la haine d’avoir perdu, c’est pour ça que quand j’ai joué en Arabie saoudite contre l’excellent gardien Édouard Mendy, j’ai réussi à marquer un triplé face à lui. J’ai toujours dit que dans le football, il n’y a pas de revanche. Ça sera un match où on va chercher à prendre des points parce que c’est un match de groupe. Ce n’est pas un match à élimination directe. Donc, ça sera un match comme tous les autres.

Foot Mercato : que penses-tu de la nouvelle génération de joueurs congolais ?

FM : on a une très bonne nouvelle génération avec des joueurs comme Ngal’ayel Mukau, Noah Sadiki, Nathanaël Mbuku ou encore Ange Balikwisha. Ce sont des jeunes qui ont faim et qui ont envie de faire des bonnes choses. Ils sont encadrés par nous, les anciens. On les met dans de bonnes dispositions pour qu’ils se sentent chez eux, à l’aise. Ils sont talentueux, ils jouent dans des bonnes équipes en Europe. Nous, les anciens, on doit leur donner confiance et les pousser à l’entraînement.

« Les binationaux, ce sont des Congolais, c’est leur pays »

Foot Mercato : quel est ton avis sur les binationaux qui rejoignent les Léopards ?

FM : je pense que les portes sont ouvertes pour tout le monde. Ce n’est pas moi qui décide. C’est l’entraîneur et la fédération. Les binationaux, ce sont des Congolais, c’est leur pays. C’est l’entraîneur qui décide qu’il va prendre, qu’il va enlever. Si tu as envie de venir aider ton pays, c’est l’entraîneur qui fera le choix de t’appeler ou pas.

Foot Mercato : quel est le secret de votre parcours en barrages face au Nigéria et au Cameroun ?

FM : notre parcours n’était vraiment pas facile. Depuis que Sébastien Desabre est arrivé, ça parle à droite à gauche. Comme quoi le Congo ne gagne que des petites équipes, mais quand il s’agit de grandes équipes, on n’arrive pas à jouer. Les joueurs cadres ont eu un rôle important. Cédric Bakambu a fait un discours sur les deux matchs. Il nous a poussés, parce que c’est un cadre, le deuxième meilleur buteur de l’histoire du Congo. Il nous a dit, que tu commences le match ou que tu rentres en jeu, donne-toi à 100 %. Même si ça dure que 30 minutes, au pire, tu sortiras et un autre rentrera. Ce sont des petites choses qui nous manquaient avant. On a réussi à battre le Cameroun et le Nigeria. C’était vraiment exceptionnel, beaucoup d’émotions, parce qu’on avait vraiment envie d’accéder aux barrages intercontinentaux.

Foot Mercato : vous avez hâte d’être en mars pour le barrage intercontinental ?

FM : bien sûr, on a hâte de jouer ce match en mars. Je pense qu’il y aura encore de la pression, parce que c’est un match que tu dois absolument gagner. Ça ne sera pas facile. On veut rentrer dans l’histoire de notre pays en le qualifiant à la Coupe du Monde. Personnellement, c’est un rêve de jouer la Coupe du Monde. Notre groupe est soudé, il y a de l’amitié. On s’écrit, on s’appelle même quand on est en club. Quand il y a cette harmonie-là, même Dieu va vous faciliter des choses. On a tous hâte du match en mars, mais avant, on a une CAN à jouer dans un mois.