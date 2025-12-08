Coupe intercontinentale : on connait le lieu de la finale du PSG

La FIFA a officialisé le stade qui accueillera la finale de la Coupe intercontinentale : le stade Ahmad bin Ali, plus connu sous le nom d’Al-Rayyan Stadium, situé à une vingtaine de kilomètres à l’ouest de Doha. L’enceinte moderne de 45 000 places, construite pour la Coupe du Monde 2022 et les grands rendez-vous internationaux, hébergera donc le dernier match du tournoi le 17 décembre, où le Paris Saint-Germain fera son entrée directe en finale grâce à son statut de champion d’Europe.

Le PSG attend encore de connaître son adversaire, qui sera désigné à l’issue des rencontres entre Cruz Azul, Flamengo et le surprenant Pyramids FC, toujours en course après ses victoires face à Auckland City et Al-Ahli. Le vainqueur du duel Cruz Azul–Flamengo du 10 décembre affrontera Pyramids le 13 décembre, avec une place en finale au bout… et un rendez-vous avec Paris dans le décor flambant neuf d’Al-Rayyan.