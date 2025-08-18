OM : Adrien Rabiot et Jonathan Rowe écartés temporairement de l’équipe première !

L’Olympique de Marseille entame très mal sa saison. Vendredi soir, en ouverture de la Ligue 1, les Phocéens se sont inclinés dès la première journée sur la pelouse du Stade Rennais, pourtant réduit à dix pendant une bonne partie de la rencontre après l’expulsion d’Aït-Boudlal dès la 31e minute de jeu (0-1). Et cette défaite a laissé des traces : dans la foulée, le ton est monté et les esprits se sont échauffés dans le vestiaire marseillais après le coup de sifflet final. En effet, une altercation a même éclaté en interne.

En effet, Jonathan Rowe s’est retrouvé au cœur des tensions et a eu un échange verbal particulièrement tendu avec Adrien Rabiot, front contre front, mais sans que la confrontation dégénère physiquement. Après un moment de secousses, le calme est revenu grâce à une prise de parole de Roberto De Zerbi et du directeur du football Medhi Benatia. Plusieurs cadres comme Leonardo Balerdi, Pierre-Emile Höjbjerg et Adrien Rabiot ont ainsi critiqué l’attitude de certains partenaires, et Jonathan Rowe l’aurait pris personnellement.

Une sanction de courte durée

Une ambiance tendue donc, alors que le joueur offensif anglais était notamment convoité pour un départ, et particulièrement par le Stade Rennais, comme dévoilé par nos soins. Mais d’après les dernières informations de RMC Sport, que l’on peut d’ailleurs vous confirmer, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été sanctionnés par l’OM. Le milieu de terrain français et l’attaquant anglais vont être temporairement exclus des activités de l’équipe première.

Il s’agirait d’une exclusion, probablement pour une courte durée, mais l’OM ne veut pas laisser passer certaines attitudes de ce genre. Le club phocéen pourrait aussi proposer à Rabiot et Rowe de s’amender et se faire pardonner en faisant un don à la fondation OM, est-il précisé. Pour rappel, l’OM reprend l’entraînement en ce début de semaine pour préparer sa première de la saison au Vélodrome contre le Paris FC, samedi prochain (17 heures), et s’entraîne donc sans ses deux milieux.