Un club de Ligue 1 prêt à sauter sur Jonathan Rowe

Et si Jonathan Rowe pliait bagage après une seule saison à l’OM ? Il y a un an, l’Anglais avait fait des pieds et des mains pour rejoindre le club phocéen. Arrivé contre 14,5 millions d’euros, l’attaquant de 22 ans aura finalement connu une première saison contrastée (30 matchs, 3 buts, 4 passes décisives), malgré quelques parenthèses enchantées contre l’OL.

Cet été, Rowe a repris des couleurs en remportant l’Euro Espoirs avec l’Angleterre face à l’Allemagne (3-2), et en endossant un rôle "d’impact player". A la clé : le but vainqueur en finale sur une passe décisive du Lyonnais Tyler Morton. Surfer sur cette dynamique, tel était l’enjeu de cette préparation. S’il a montré de bonnes choses, l’Anglais a aussi vu débarquer à son poste le Brésilien Igor Paixao, joueur le plus cher de l’histoire de l’OM désormais. Une donnée qui dit beaucoup sur la fragilité de son statut.

Rennes est sur Jonathan Rowe

Ces derniers jours, nous vous informions qu’il ne serait pas conservé à tout prix, compte tenu de sa valeur marchande. Son nom a d’ailleurs été lié à plusieurs clubs au cours de l’été, notamment l’Atalanta Bergame et l’AS Roma, mais aussi Fenerbahçe et Besiktas en Turquie. L’ancien joueur de Norwich dispose aussi d’une belle cote en Premier League, où plusieurs écuries suivent sa situation de près.

D’après nos informations, Rowe ne laisse pas non plus indifférent en Ligue 1. Après avoir fait venir le Polonais Frankowski, mais aussi les deux Marseillais, Valentin Rongier et Quentin Merlin, le Stade Rennais cible désormais un élément plus offensif. Jonathan Rowe fait justement partie des profils d’ailiers suivis par le club. L’intérêt n’a pas dépassé le stade embryonnaire pour le moment. Les prochains jours devraient nous aider à mieux savoir quelle direction prendra ce dossier.