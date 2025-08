OM : ça s’active autour de Jonathan Rowe

Le mercato de l’Olympique de Marseille est passé à l’étape supérieure. Après avoir bouclé les arrivées d’Angel Gomes, CJ Egan Riley, Facundo Medina et Igor Paixao, tout en attendant l’officialisation de Timothy Weah, le club phocéen s’est mis à l’assaut d’un autre ailier avec Edon Zhegrova. L’ailier kosovar de 26 ans est d’ailleurs attiré par le projet olympien comme nous vous l’avons dévoilé.

La suite après cette publicité

Une possible arrivée qui pourrait amener un départ, celui de Jonathan Rowe. L’ailier gauche anglais de 22 ans sort d’un exercice de découverte avec des moments intéressants et d’autres plus compliqués (3 buts et 4 passes décisives en 30 matches). Vainqueur de l’Euro U21 cet été avec l’Angleterre, l’ancien de Norwich City était arrivé à Marseille dans le cadre d’un prêt payant de 2 millions d’euros assorti d’une obligation d’achat de 14,5 millions d’euros.

La suite après cette publicité

L’OM ouvert à un départ

Pour autant, s’il dispute actuellement la préparation avec l’Olympique de Marseille, il ne sera pas conservé à tout prix compte tenu de sa valeur marchande. Le joueur a d’ailleurs été lié à l’Atalanta durant ce mercato. Selon nos informations, le club turc de Fenerbahçe est également sur le coup. Cependant, la position de Jonathan Rowe vis-à-vis du club turc n’est pas favorable. Besiktas et la Roma sont aussi sur les rangs.

Le joueur anglais dispose aussi d’une belle cote en Premier League avec plusieurs écuries qui suivent de près sa situation. La position de l’Olympique de Marseille dans ce dossier est claire, le joueur ne sera pas conservé en cas d’offre avoisinant les 20 millions d’euros. Une situation qui rend ainsi la position de Jonathan Rowe au sein de l’OM plus fragile. D’autant que Pierre-Emerick Aubameyang est vu comme une alternative à gauche, notamment pour les premiers matches de la saison où Igor Paixao sera absent pour blessure.