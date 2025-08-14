Le nouveau salaire qu’offre Manchester City à Gianluigi Donnarumma

Tout proche de rejoindre Manchester City avec qui il s’est déjà mis d’accord, Gianluigi Donnarumma va quitter le Paris Saint-Germain après quatre saisons passées au club. Le portier italien va ainsi bénéficier d’une augmentation de salaire selon la Stampa.

La suite après cette publicité

Selon le média italien, Manchester City et les agents du joueur ont trouvé un accord de principe pour un salaire légèrement plus élevé que ce qu’il touchait au Paris Saint-Germain. Il va ainsi rester sur la même base de 12 millions d’euros nets par saison mais les primes et bonus feront monter la cagnotte.