Le PSG conclut le départ d’un indésirable

Le Paris Saint-Germain agite décidément cette fin de mercato. La semaine dernière, les pensionnaires du Parc des Princes ont bouclé la signature de Lucas Chevalier pour 55 M€ (bonus compris). Quelques jours plus tard, c’est Illia Zabarny qui a été délogé de Bournemouth contre un chèque de 67 M€. Dans le sens des départs, Gianluigi Donnarumma a officialisé le fait qu’il ne porterait plus le maillot du club de la capitale, lui qui n’est pas parvenu à s’entendre avec Paris concernant sa prolongation de contrat. Il n’est pas le seul joueur qui va s’en aller cet été.

En effet, plusieurs éléments jugés indésirables ont intégré le fameux loft francilien. C’est le cas de Randal Kolo Muani, dont un retour à la Juventus est dans les tuyaux. Idem pour Marco Asensio, qu’Aston Villa aimerait rapatrier. Carlos Soler, lui, est dans le viseur de Villarreal. Illyes Housni et Renato Sanches sont aussi priés d’aller voir ailleurs. Une situation qui est aussi celle de Nordi Mukiele. Prêté la saison dernière en Allemagne, au Bayer Leverkusen, le latéral droit y a joué 24 matches toutes compétitions confondues (1582 minutes jouées).

Mukiele vers Sunderland

Le temps pour lui de marquer 2 buts et délivrer 1 assist. Une fois la saison terminée, le natif de Montreuil a été renvoyé chez les champions de France. Là-bas, on lui a fait comprendre qu’on ne comptait pas forcément sur lui cette saison. Il s’est ainsi préparé avec les lofteurs en attendant de trouver un nouveau point de chute cet été. Et il a finalement trouvé chaussure à son pied ce vendredi comme l’annonce RMC Sport. Le média français révèle qu’un accord de principe a été trouvé entre le PSG et Sunderland pour Mukiele.

Le défenseur de 27 ans s’est également entendu avec les Black Cats. Il a d’ailleurs été autorisé à voyager ce vendredi en direction de l’Angleterre afin d’avancer sur son transfert. Si tout est bon, il passera sa visite médicale et signera son contrat dans la foulée. Le montant de l’opération devrait atteindre environ 12 M€ d’après les informations de L’Equipe. Le promu anglais peut donc s’offrir un renfort expérimenté et de choix. Concernant Paris, ce départ sera une bonne chose puisque le club veut dégraisser au plus vite.