PSG : la nouvelle bataille des leaders pour le brassard de capitaine

Capitaine depuis le départ de Thiago Silva, Marquinhos devrait prolonger son mandat malgré la concurrence d’Ilia Zabarnyi, nouvelle recrue au profil capable d’évoluer dans une défense à trois ou à quatre. Le départ de Gianluigi Donnarumma, ancien vice-capitaine très apprécié dans le vestiaire, rebattant les cartes du leadership parisien, Luis Enrique organisera dans les prochaines semaines un vote pour désigner son capitaine, fidèle à sa méthode de laisser ce choix à ses joueurs.

Si Marquinhos reste le grand favori, d’autres candidats se dessinent : Achraf Hakimi, déjà vice-capitaine, souhaite endosser plus de responsabilités, tout comme Ousmane Dembélé, influant par son état d’esprit et sa générosité, à l’image de son match contre les Spurs où il a été exemplaire. Des joueurs comme Warren Zaïre-Emery, Vitinha ou Fabian Ruiz ont déjà porté le brassard ponctuellement, preuve que le PSG dispose d’un vivier de leaders potentiels pour encadrer son effectif. Réponse dans les prochaines semaines.