PSG : la nouvelle bataille des leaders pour le brassard de capitaine

Marquinhos sous les couleurs du PSG. @Maxppp

Capitaine depuis le départ de Thiago Silva, Marquinhos devrait prolonger son mandat malgré la concurrence d’Ilia Zabarnyi, nouvelle recrue au profil capable d’évoluer dans une défense à trois ou à quatre. Le départ de Gianluigi Donnarumma, ancien vice-capitaine très apprécié dans le vestiaire, rebattant les cartes du leadership parisien, Luis Enrique organisera dans les prochaines semaines un vote pour désigner son capitaine, fidèle à sa méthode de laisser ce choix à ses joueurs.

Si Marquinhos reste le grand favori, d’autres candidats se dessinent : Achraf Hakimi, déjà vice-capitaine, souhaite endosser plus de responsabilités, tout comme Ousmane Dembélé, influant par son état d’esprit et sa générosité, à l’image de son match contre les Spurs où il a été exemplaire. Des joueurs comme Warren Zaïre-Emery, Vitinha ou Fabian Ruiz ont déjà porté le brassard ponctuellement, preuve que le PSG dispose d’un vivier de leaders potentiels pour encadrer son effectif. Réponse dans les prochaines semaines.

