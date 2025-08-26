Menu Rechercher
Commenter 2
Officiel Ligue 1

Brest engage Daouda Guindo

Par Aurélien Macedo
1 min.
Daouda Guindo avec Salzbourg @Maxppp

Libre depuis cet été et la fin de son contrat avec le Red Bull Salzbourg, le latéral gauche malien Daouda Guindo (22 ans) retrouve un club et du côté de la Ligue 1. En effet, il s’est engagé du côté du Stade Brestois 29.

La suite après cette publicité
Stade Brestois 29
𝐃𝐚𝐨𝐮𝐝𝐚 𝐆𝐮𝐢𝐧𝐝𝐨 𝐝𝐞́𝐛𝐚𝐫𝐪𝐮𝐞 𝐚̀ 𝐥𝐚 𝐩𝐨𝐢𝐧𝐭𝐞 𝐁𝐫𝐞𝐭𝐚𝐠𝐧𝐞 !❤️🤍

🤝 𝐀𝐪𝐮𝐢𝐥𝐚 𝐑𝐇 | 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐞𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐦𝐞𝐫𝐜𝐚𝐭𝐨
Voir sur X

«Le Stade Brestois 29 est heureux d’annoncer l’arrivée de Daounda Guindo. Le latéral gauche de 23 ans, international malien (5 sélections) s’est engagé pour une saison», peut-on lire dans un communiqué. Ce dernier avait disputé 47 matches à Salzbourg pour 2 buts et 2 passes décisives.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Bundesliga
Brest
Salzbourg
Daouda Guindo

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Bundesliga Tipico Bundesliga (Autriche)
Brest Logo Brest
Salzbourg Logo FC Salzbourg
Daouda Guindo Daouda Guindo
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier