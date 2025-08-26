Brest engage Daouda Guindo

Libre depuis cet été et la fin de son contrat avec le Red Bull Salzbourg, le latéral gauche malien Daouda Guindo (22 ans) retrouve un club et du côté de la Ligue 1. En effet, il s’est engagé du côté du Stade Brestois 29.

La suite après cette publicité

«Le Stade Brestois 29 est heureux d’annoncer l’arrivée de Daounda Guindo. Le latéral gauche de 23 ans, international malien (5 sélections) s’est engagé pour une saison», peut-on lire dans un communiqué. Ce dernier avait disputé 47 matches à Salzbourg pour 2 buts et 2 passes décisives.