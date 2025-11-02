Brest : quand Rémy Labeau-Lascary humilie Clinton Mata

Réduit à 10 depuis la 7e minute de jeu, l’Olympique Lyonnais a finalement trouvé les ressources nécessaires pour arracher le point du match nul (0-0) sur la pelouse du Stade Brestois à l’occasion de la 11e journée de Ligue 1.

La suite après cette publicité

Avant cela, les Brestois ont pourtant poussé pour trouver la faille, mais ont constamment buté sur la défense lyonnaise. À dix minutes du terme, Rémy Labeau-Lascary s’est toutefois illustré en humiliant Clinton Mata d’un crochet dévastateur. Splendide, mais insuffisant pour offrir les trois points au SB29.