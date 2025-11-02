Menu Rechercher
Ligue 1

Brest : quand Rémy Labeau-Lascary humilie Clinton Mata

Par Josué Cassé
1 min.
Clinton Mata lors de Manchester United-OL @Maxppp
Brest 0-0 Lyon

Réduit à 10 depuis la 7e minute de jeu, l’Olympique Lyonnais a finalement trouvé les ressources nécessaires pour arracher le point du match nul (0-0) sur la pelouse du Stade Brestois à l’occasion de la 11e journée de Ligue 1.

L1+
Stop that Rémy Labeau-Lascary 🥵

#SB29OL
Voir sur X

Avant cela, les Brestois ont pourtant poussé pour trouver la faille, mais ont constamment buté sur la défense lyonnaise. À dix minutes du terme, Rémy Labeau-Lascary s’est toutefois illustré en humiliant Clinton Mata d’un crochet dévastateur. Splendide, mais insuffisant pour offrir les trois points au SB29.

