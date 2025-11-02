Menu Rechercher
Ligue 1

Brest - Lyon : les compos sont là !

Par MatCharre
1 min.
Tolisso avec l'Olympique Lyonnais @Maxppp
Brest Lyon
L’OL a une belle occasion de grimper haut dans la course à l’Europe ! L’OL se déplace à Brest en clôture de la 11e journée de Ligue 1, ce soir à 20h45 (un match à suivre avec notre direct commenté). En cas de succès, les Rhodaniens compteront 22 points, à hauteur de l’OM (2e) et Lens (3e) et 2 longueurs derrière le PSG, leader. Les Brestois de leur côté doivent mettre de la distance entre eux et la zone rouge. Avec 9 pts, ils sont à égalité avec Lorient, barragiste.

Pour cette affiche, l’OL change quatre hommes après son nul renversant concédé chez le Paris FC alors qu’ils menaient 3-0 (3-3 score final). Hateboer est titulaire pour la première fois côté droit, Abner est remplacé par Tagliafico couloir gauche. Tessmann est associé à Morton au milieu, Satriano animera l’aile droite du 4-2-3-1. Tolisso est toujours capitaine en n°10 derrière Sulc, Moreira est positionné à gauche. Pour Brest, Ajorque sera en pointe devant Baldé, Del Castillo et Mboup. Chotard et l’ex-lyonnais Tousart seront devant la défense Chardonnet-Coulibaly, épaulée par Lala et Locko.

Les compositions

Brest : Majecki - Lala, Chardonnet (cap.), Coulibaly, Locko - Chotard, Tousart - Baldé, Del Castillo, Mboup - Ajorque

Lyon : Greif - Hateboer, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Morton, Tessmann - Satriano, Tolisso (cap.), Moreira - Sulc

