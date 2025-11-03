Menu Rechercher
Real Madrid : Alonso a convoqué Mbappé et Vinícius Júnior

Le geste généreux de Kylian Mbappé qui a offert son penalty à Vinícius Júnior samedi face à Valence a beaucoup fait parler. En bien, puisque beaucoup ont mis en avant le fait que le Français ait renoncé à son penalty qui pouvait lui permettre de signer un triplé. D’autres n’ont pas apprécié son geste et estiment qu’il aurait dû être sérieux et assumer son rôle de tireur attitré, respectant ainsi les règles de Xabi Alonso.

Quoi qu’il en soit, le coach espagnol n’a logiquement pas voulu donner du grain à moudre aux fans de polémiques et a tenu à dégonfler tout ça après le match. En revanche, en interne, il a convoqué les deux hommes pour leur parler de ce fait de match. Selon Defensa Central, il leur a demandé de ne pas reproduire ceci à l’avenir. Il ne veut pas d’autogestion dans l’équipe et préfère être consulté avant que ce type de décision ne soit prise. Il estime également que le Français est infiniment plus fiable que le Brésilien dans cet exercice.

