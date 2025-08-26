PSG : les détails financiers du départ d’Arnau Tenas

Ce n’est un secret pour personne : Arnau Tenas va quitter le PSG à un an du terme de son contrat. Face au nombre important de portiers présents dans l’effectif, l’Espagnol va retourner au pays, et va s’engager avec Villarreal. Un dossier qui s’est réglé relativement vite ces derniers jours.

Selon nos informations, le PSG va récupérer un petit chèque intéressant, alors qu’il était arrivé gratuit car libre de tout contrat en 2023. Villarreal va ainsi débourser 4,5 millions d’euros pour le portier de 24 ans, et il y aura aussi 1,5 millions d’euros supplémentaires en bonus dans l’opération.