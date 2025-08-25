PSG : Christophe Dugarry est choqué pour Donnarumma

Poussé brutalement vers la sortie par le Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma n’a toujours pas réussi à trouver un club. Sans surprise, les formations intéressées attendront sans doute la toute fin du mercato pour tenter d’obtenir un prix au rabais. En attendant, Christophe Dugarry s’est dit choqué par le traitement réservé au portier italien.

«Quand je vois l’attitude du club pour ce gardien qui a eu, certes, des passages difficiles au club, mais qui a été le grand artisan des dernières victoires du Paris Saint-Germain… Voilà, moi je suis choqué de ce qu’il s’est passé. Bien évidemment, j’entends le côté sportif. (…) Je trouve quand même que ça a été très, très loin. Je pense qu’il avait déclaré son amour pour le Paris Saint-Germain, il l’a démontré. Il a eu des moments difficiles, des moments où il a fallu qu’il se batte et s’est d’ailleurs fait déchirer la figure contre Monaco en s’investissant toujours malgré les critiques», a-t-il confié au micro de RMC Sport.