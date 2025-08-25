PSG : ça se complique pour Gianluigi Donnarumma

Poussé par ses partenaires à profiter des acclamations du Parc des Princes, Gianluigi Donnarumma a vécu un grand moment d’émotion vendredi soir à l’issue de PSG-Angers. Le portier italien ne pensait sûrement pas dire adieu au public du Parc des Princes si tôt, quelques semaines après avoir remporté la Ligue des Champions. Mais la direction du PSG en a décidé autrement en recrutant Lucas Chevalier, à la demande de Luis Enrique.

Poussé dehors à un an de la fin de son contrat, Gianluigi Donnarumma ne semble pas vouloir pourrir la situation en restant au club, et ses agents ont vite sondé le marché. Avec deux clubs visiblement prêts à sauter sur l’occasion, Manchester City et Manchester United. C’est surtout le premier nommé qui a exprimé son intérêt, malgré le récent recrutement de James Trafford, dont la prestation calamiteuse face à Tottenham a fait naître de gros doutes.

Man City pas si déterminé

Toutefois, Manchester City ne serait pas si déterminé à récupérer Gianluigi Donnarumma. En effet, comme le rapporte Skysports, Manchester City souhaite conserver Ederson, son portier brésilien, pourtant courtisé par Galatasaray à un an de la fin de son contrat. Et Ederson n’est pas contre rester à Manchester, même s’il a perdu sa place, du moins temporairement. Manchester City ne s’activera sur le dossier Donnarumma qu’en cas de départ d’Ederson, ce qui est encore loin d’être fait, à une semaine de la fin du marché estival.

De plus, Skysports ajoute qu’aucun accord n’a été trouvé entre Manchester City et les représentants de Donnarumma sur les contours d’un futur contrat. Enfin, il faudra aussi s’entendre avec le Paris Saint-Germain, qui réclame entre 40 et 50 M€ pour lâcher son international italien. Un tarif abordable mais Man City n’a pas encore décidé d’en profiter. L’autre club mancunien est quant à lui sur le point de s’offrir Senne Lammens pour 20 millions d’euros. Une piste en moins pour Donnarumma, dont les adieux parisiens pourraient finalement s’avérer précoces.