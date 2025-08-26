Menu Rechercher
Accord entre le PFC et Brest pour Pierre Lees-Melou

Par Maxime Barbaud
Pierre Lees-Melou avec le Stade Brestois face à Metz la saison dernière @Maxppp

Pierre Lees-Melou se rapproche d’un départ du Stade Brestois. Sous contrat jusqu’en 2027 avec le club de la cité du Ponant, le milieu de terrain avait déjà été proche de l’OL mais aucun accord n’avait été trouvé entre les deux clubs. Le SB29 demandait une indemnité trop élevée aux yeux des Gones, soit environ 6 M€. Ce montant n’a pas effrayé le Paris FC, qui a fini part se mettre d’accord avec la direction brestoise.

D’après L’Equipe, tout est bouclé entre les deux clubs pour un transfert situé entre 6 et 7 M€. Le promu doit maintenant s’entendre sur les conditions salariales avec sa potentielle future recrue. Le président Pierre Ferracci avait annoncé dimanche dernier avoir l’espoir de boucler entre trois et quatre joueurs d’ici la fin du mercato.

