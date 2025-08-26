Gianluigi Donnarumma est prêt à rester au PSG !

Le dossier Donnarumma est un cas d’école. Si le choix du Paris Saint-Germain de mettre à la porte le gardien qui lui a grandement permis de soulever la Ligue des Champions a été brutal et pas compris par tous, les événements qui ont découlé de cette décision n’ont rien de surprenant. Pour rappel, les Rouge et Bleu veulent donc se séparer de Gigio, à qui il reste un an de contrat.

Très vite, un intérêt de Manchester City est évoqué, d’autant que le portier brésilien Ederson est annoncé en partance pour Galatasaray. Aujourd’hui, ce dernier n’est pas encore parti et les Cityzens jouent logiquement la montre pour Donnarumma. En effet, les champions d’Europe 2023 n’ont aucun intérêt à se presser. Sur le papier, ils ont un accord avec le joueur du PSG et aucun autre grand d’Europe ne semble vouloir recruter un numéro un aux cages.

Donnarumma prêt à patienter 6 mois ?

Le nom de Manchester United a bien été cité en cas de départ d’André Onana, mais aujourd’hui, il ne fait pas bon tenter l’aventure au sein d’un club incapable de jouer la coupe d’Europe selon les dires de son propre entraîneur. City est donc en position de force et va sans surprise attendre la toute fin du mercato pour tenter de finaliser l’affaire à un prix très réduit. De quoi agacer le PSG qui a accepté l’idée de vendre son joueur pour moins de 50 M€, mais qui ne souhaite pas non plus le laisser filer pour 20 M€.

En attendant, Paris n’a pas la main dans ce dossier et l’affaire est loin d’être facile pour les Franciliens. L’Équipe confirme la tendance, mais l’entourage du joueur a lâché une petite bombe au quotidien. « Il est prêt à rester jusqu’en janvier si jamais il ne trouve pas de club assez intéressant ». Le journal précise que Donnarumma privilégie toujours la solution d’un départ, mais le gardien de la Nazionale semble donc également prêt à patienter six mois supplémentaires, et ce, même si nous sommes dans une année de Coupe du Monde. Peut-on réellement imaginer une cohabitation Donnarumma-Chevalier pendant six mois ? Ces propos vont peut-être inciter le PSG à tout faire pour boucler le départ de son champion d’Europe.