Manchester United : le nouveau constat accablant de Ruben Amorim

Embauché par Manchester United pour remettre les Red Devils sur le bon chemin, Ruben Amorim passe son temps à perdre des matches et à dresser des constats accablants sur son équipe. Le dernier en date concerne la dernière participation de ses joueurs en Ligue Europa (finale perdue face à Tottenham).

«Nous avons trois matchs cette semaine. Nous avons des joueurs de qualité et nous devons faire tourner l’équipe pour essayer de gagner chaque match. C’est normal dans d’autres clubs. Je pense que nous n’étions pas préparés pour jouer en Europe. C’est mon sentiment. Pour faire de bons matchs en Ligue des Champions et ensuite jouer en Premier League, nous avons besoin de temps pour progresser collectivement. Nous avons besoin de temps pour préparer chaque match. Les matchs sont très disputés. Nous avons besoin de temps pour construire les bases et, à l’avenir, pour progresser», a-t-il confié en conférence de presse.