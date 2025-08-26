L’OM se jette sur Florentino Luis

Le mercato de l’Olympique de Marseille promet une dernière ligne droite intense. Outre les départs, avec ceux de Faris Moumbagna et de Jonathan Rowe, la direction phocéenne s’est jetée sur Emerson (West Ham) pour renforcer sa défense et Hamed Traoré (Bournemouth) pour épauler son secteur offensif, comme nous l’avions révélé. Mais ce n’est pas tout, puisque le dossier prioritaire reste celui du milieu de terrain après l’imbroglio autour d’Adrien Rabiot, désiré par Roberto De Zerbi, mais toujours annoncé sur le départ.

Ces derniers jours du mercato, le club phocéen a rapidement accéléré pour enrôler Dani Ceballos (29 ans), sur le départ. Nous vous informions que le joueur souhaitait rejoindre l’équipe entraînée par Roberto De Zerbi. Il ne restait qu’à trouver un terrain d’entente entre Phocéens et Madrilènes, qui sont partis sur un prêt assorti d’une option d’achat, pouvant devenir obligatoire dans un an, selon DAZN. Mais d’après la presse locale, le montant demandé par le Real Madrid bloque l’opération.

Le Real Madrid demande beaucoup pour Ceballos

En effet, le club merengue souhaitait entre 12 et 15 millions d’euros pour laisser partir son milieu de terrain, notamment afin de pouvoir réinvestir cette somme dans un potentiel remplaçant avant la fin du mercato. Une somme qui avait déjà freiné le Real Betis. Et en raison des demandes élevées de la Casa Blanca, l’Olympique de Marseille s’est tourné vers d’autres cibles et a d’ailleurs approché le SL Benfica pour s’offrir Florentino Luis (26 ans), selon Fabrizio Romano. Un milieu défensif formé chez les Lisboètes et déjà prêté une saison du côté de l’AS Monaco, mais qui n’avait pris part qu’à onze matches de Ligue 1.

La direction de l’OM aurait demandé un prêt, avec option d’achat. Reste à savoir quelle sera la position de Benfica et du joueur, alors que Dani Ceballos s’était déjà mis d’accord avec la direction marseillaise pour venir. Les dernières heures du mercato, qui termine lundi, promettent d’être folles du côté de la Canebière.