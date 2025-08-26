Real Madrid, OM : Dani Ceballos provoque un casse-tête pour Xabi Alonso

Annoncé terminé, le mercato du Real Madrid va bel et bien bouger… grâce à l’Olympique de Marseille. Ces derniers jours du mercato, le club phocéen a rapidement accéléré pour enrôler Dani Ceballos (29 ans), sur le départ. Nous vous informions que le joueur souhaitait rejoindre l’équipe entraînée par Roberto De Zerbi. Il ne reste qu’à trouver un terrain d’entente entre Phocéens et Madrilènes, qui sont partis sur un prêt assorti d’une option d’achat comprise entre 12 M€ et 15 M€, pouvant devenir obligatoire dans un an, selon DAZN.

Face à ce départ, AS informe que Xabi Alonso souhaite absolument trouver un remplacement à son milieu de terrain de 29 ans. L’entraîneur espagnol considérait son effectif clos, mais sa direction a accepté de chercher rapidement un remplaçant pour compléter l’entrejeu merengue après ce nouveau départ surprise, puisqu’il ne comporte qu’Aurélien Tchouameni, Federico Valverde, Arda Güler, Eduardo Camavinga et Jude Bellingham, absent jusqu’en octobre au moins.

Trois options pour remplacer Dani Ceballos

Toujours selon le quotidien madrilène, trois options ont été ciblées par la direction merengue. Le premier est Adam Wharton, un milieu de terrain évoluant à Crystal Palace, dont le caractère et le style de jeu plaît beaucoup à Xabi Alonso. Cependant, l’international anglais ne partira pas pour moins de 80 millions d’euros et reste sous contrat jusqu’en 2029 avec les Eagles. Il faudra donc négocier une vente de Dani Ceballos à la hausse pour pouvoir se l’offrir. L’autre option mène aux Pays-Bas, avec Kees Smit (AZ Alkmaar).

Un milieu de terrain qui plaît déjà depuis peu à la direction du Real Madrid. Mais il s’agit d’un profil plus offensif, ce qui ne conviendrait pas à Xabi Alonso, désireux d’enrôler un élément défensif. Enfin, en cas de manque de temps, le Real Madrid donnerait un rôle plus important à sa jeune pépite hispano-marocaine Thiago Pitarch. Le milieu polyvalent de 18 ans séduit le manager de la Casa Blanca et il pourrait être une option fiable pour s’intégrer dans l’effectif. Le mercato du Real Madrid pourrait finalement bouger…