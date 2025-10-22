OM : le missile de Paixao face au Sporting

L’Olympique de Marseille défiait le Sporting à Lisbonne pour le compte de la 3ᵉ journée de Ligue des Champions. L’objectif était clair : enchaîner un second succès en C1 et confirmer l’excellente forme du moment. Et après une entame de match difficile face à la formation portugaise, les hommes de Roberto De Zerbi ont été délivrés par… Igor Paixão.

L’attaquant brésilien, très en jambes en ce début de rencontre, a réalisé un enchaînement sublime à l’entrée de la surface. Après avoir contrôlé et éliminé son vis-à-vis, il a décoché un enroulé précis qui a laissé le gardien sans réaction. Une superbe manière de donner l’avantage à son équipe.