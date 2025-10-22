Menu Rechercher
Commenter 3
Ligue des Champions

OM : le missile de Paixao face au Sporting

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Igor Paixão à l'OM @Maxppp
Sporting 2-1 Marseille

L’Olympique de Marseille défiait le Sporting à Lisbonne pour le compte de la 3ᵉ journée de Ligue des Champions. L’objectif était clair : enchaîner un second succès en C1 et confirmer l’excellente forme du moment. Et après une entame de match difficile face à la formation portugaise, les hommes de Roberto De Zerbi ont été délivrés par… Igor Paixão.

La suite après cette publicité
CANAL+ Foot
IGOR PAIXÃO QUI ES-TU ?!?! 🤯

QUEL BUT EXCEPTIONNEL DU BRÉSILIEN DE L'OM 🤩

#SCPOM | #UCL
Voir sur X

L’attaquant brésilien, très en jambes en ce début de rencontre, a réalisé un enchaînement sublime à l’entrée de la surface. Après avoir contrôlé et éliminé son vis-à-vis, il a décoché un enroulé précis qui a laissé le gardien sans réaction. Une superbe manière de donner l’avantage à son équipe.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Marseille
Igor Paixão

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Marseille Logo Marseille
Igor Paixão Igor Paixão
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier