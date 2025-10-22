Ligue des Champions
Bayern : le bijou du tout jeune Lennart Karl
1 min.
@Maxppp
Lennart Karl se souviendra très longtemps de sa première titularisation en Ligue des Champions. Profitant de l’absence de Gnabry notamment, le très jeune Allemand (17 ans) a mis son équipe sur de bons rails en ouvrant le score dès la 5e minute contre le Club Bruges.
La suite après cette publicité
CANAL+ Foot @CanalplusFoot – 21:13
À 17 ans, Lennart Karl vient de s'offrir un bijou pour sa première titularisation en Ligue des champions 💎Voir sur X
Le multiplex de cette soirée est à suivre sur CANAL+SPORT 360 🤩
#BAYBRU | #UCL
Le multiplex de cette soirée est à suivre sur CANAL+SPORT 360 🤩
#BAYBRU | #UCL
En plus de cela, le milieu offensif a inscrit un petit bijou. Alerté à 40 mètres du but belge dans l’axe mais entouré de trois adversaires, l’Allemand a réussi à se mettre dans le sens du jeu en éliminant son premier vis-à-vis, d’accélérer balle au pied et d’envoyer une frappe du gauche enroulée sous la barre.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer