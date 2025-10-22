Menu Rechercher
Commenter 4
Ligue des Champions

Bayern : le bijou du tout jeune Lennart Karl

Par Maxime Barbaud
1 min.
Lennart Karl, buteur avec le Bayern @Maxppp
Bayern Munich 4-0 Club Bruges

Lennart Karl se souviendra très longtemps de sa première titularisation en Ligue des Champions. Profitant de l’absence de Gnabry notamment, le très jeune Allemand (17 ans) a mis son équipe sur de bons rails en ouvrant le score dès la 5e minute contre le Club Bruges.

La suite après cette publicité
CANAL+ Foot
À 17 ans, Lennart Karl vient de s'offrir un bijou pour sa première titularisation en Ligue des champions 💎

Le multiplex de cette soirée est à suivre sur CANAL+SPORT 360 🤩

#BAYBRU | #UCL
Voir sur X

En plus de cela, le milieu offensif a inscrit un petit bijou. Alerté à 40 mètres du but belge dans l’axe mais entouré de trois adversaires, l’Allemand a réussi à se mettre dans le sens du jeu en éliminant son premier vis-à-vis, d’accélérer balle au pied et d’envoyer une frappe du gauche enroulée sous la barre.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Bayern Munich
Lennart Karl

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Bayern Munich Logo Bayern Munich
Lennart Karl Lennart Karl
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier