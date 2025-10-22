Bayern : le bijou du tout jeune Lennart Karl

Lennart Karl se souviendra très longtemps de sa première titularisation en Ligue des Champions. Profitant de l’absence de Gnabry notamment, le très jeune Allemand (17 ans) a mis son équipe sur de bons rails en ouvrant le score dès la 5e minute contre le Club Bruges.

La suite après cette publicité

En plus de cela, le milieu offensif a inscrit un petit bijou. Alerté à 40 mètres du but belge dans l’axe mais entouré de trois adversaires, l’Allemand a réussi à se mettre dans le sens du jeu en éliminant son premier vis-à-vis, d’accélérer balle au pied et d’envoyer une frappe du gauche enroulée sous la barre.