Quand Nasser Al-Khelaïfi fait lever l’amphithéâtre de la Sorbonne

Au lendemain de la belle victoire du PSG en Ligue des Champions sur la pelouse du Bayer Leverkusen (7-2), Nasser Al-Khelaïfi était de passage à l’université de Paris Panthéon-Sorbonne pour y tenir une conférence sur le thème de l’économie et du football.

La suite après cette publicité

Devant des étudiants présents en nombre dans l’amphithéâtre, le président parisien a été accueilli en grandes pompes. Le public s’est même mis à chanter l’hymne des supporters du PSG "Tous ensemble on chantera" devant le Qatari ravi, qui a immortalisé l’instant avec son téléphone. « Il y a quelques années, on disait ''Dream bigger’'. On a arrêté, car on ne voulait pas que du rêve. J’étais sûr qu’on allait gagner ce trophée si spécial. Quand ? Je ne le savais pas. Croyez en vos objectifs, ne laissez personne vous détourner. (…) C’était très difficile de remporter ce trophée. Ne pensez pas petit. Pensez grand. Et concentrez-vous sur les détails, c’est ça qui fait la différence. On m’a parfois demandé : que changeriez-vous si vous pouviez revenir en arrière ? Je pense que chaque joueur passé par le PSG a amené sa pierre pour remporter ce trophée. Vous parlez des stars, Kylian (Mbappé), Zlatan (Ibrahimovic), (Edinson) Cavani, ils ont chacun aidé à construire le club. Vous devez être toujours loyal avec ceux qui vous ont donné. La méthode et la philosophie du club vient du collectif. L’envie de se battre pour les autres. C’est la mentalité qu’on a construite, travailler pour les autres. Avec le meilleur coach du monde, les meilleurs supporters. »