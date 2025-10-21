Où voir les matchs de Ligue des Champions ?

Mission top 8 ! Après être sorti in extremis de la phase de ligue de la Ligue des Champions la saison passée, le Paris Saint-Germain a cette fois idéalement lancé sa campagne, avec deux victoires lors des deux premières journées, dont une de prestige sur la pelouse du FC Barcelone avec une équipe pourtant largement remaniée. Luis Enrique retrouvera des titulaires pour le nouveau déplacement qui s’annonce, du côté du Bayer Leverkusen. Un Bayer qui ne ressemble plus vraiment à la machine à gagner qu’avait bâti son ancien coach Xabi Alonso.

La tâche apparaît donc à la portée des Parisiens, qui vont pouvoir s’appuyer sur des éléments offensifs de retour, comme Khvicha Kvaratskhelia. Avec la possibilité d’aligner une troisième victoire en autant de rencontres et ainsi consolider leur place dans le top 8 si important de la phase de ligue. Cette soirée sera aussi l’occasion d’assister à un choc entre Arsenal et l’Atlético de Madrid. Manchester City, le FC Barcelone, l’Inter Milan, Naples ou encore Newcastle seront également sur le pont mardi soir.

Et si vous voulez un peu d’originalité au cœur de cette 3e journée de Ligue des Champions, vous pourrez jeter un œil au duel de petits poucets qui mettra aux prises le Kairat Almaty à Pafos, à 18h45. Pour voir du football européen, une solution, souscrire à l’offre CANAL+ & PASS COUPES D’EUROPE*.

