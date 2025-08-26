Menu Rechercher
Galatasaray : Nicolò Zaniolo veut finalement rester

Par Valentin Feuillette
1 min.
Nicolò Zaniolo avec le club turc de Galatasaray @Maxppp

Selon nos informations, les discussions entre Galatasaray et l’Udinese au sujet de Nicolò Zaniolo sont au point mort. Le club italien a proposé un prêt assorti d’une option d’achat, tandis que la direction stambouliote réclame une obligation fixée dans les alentours de 17 M€. Sous contrat jusqu’en 2027, l’international italien sort de trois prêts mitigés à Aston Villa, l’Atalanta puis la Fiorentina. Plusieurs clubs italiens et espagnols avaient d’ailleurs manifesté leur intérêt courant juillet, sans que cela ne se concrétise, comme nous vous le révélions.

Dans le même temps, Zaniolo affiche un visage séduisant avec Galatasaray : auteur d’une préparation aboutie, il s’entraîne pleinement avec le groupe et a déjà participé aux trois premières journées de championnat, ponctuées d’une passe décisive pour Victor Osimhen. Soutenu en interne, notamment par Mauro Icardi, l’attaquant italien semble de plus en plus disposé à poursuivre son aventure à Istanbul. D’après nos indiscrétions, l’Udinese va néanmoins tenter une ultime offensive dans les prochaines heures, mais la tendance actuelle penche clairement vers un maintien du joueur sous les couleurs du club turc.

