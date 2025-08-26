Damian Pizarro rejoint Le Havre en prêt

Joli renfort offensif pour Le Havre en cette fin de mercato. Le club normand qui a su obtenir un renfort d’expérience avec l’attaquant tanzanien Mbwana Samatta (32 ans) vient d’accueillir un élément plus jeune pour la concurrence. En effet, l’attaquant chilien Damian Pizarro (20 ans) débarque en prêt en provenance de l’Udinese.

«Un espoir du football chilien débarque chez les Ciel&Marine ! Damian Pizarro, 20 ans, vient en effet de s’engager pour la saison, prêté par le club italien de l’Udinese. Ambitionnant de retrouver la sélection nationale A, avec laquelle il compte une cape, Damian Pizarro portera le maillot Ciel&Marine orné du numéro 9» peut-on lire dans un communiqué.