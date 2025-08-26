Serie A
Damian Pizarro rejoint Le Havre en prêt
1 min.
@Maxppp
Joli renfort offensif pour Le Havre en cette fin de mercato. Le club normand qui a su obtenir un renfort d’expérience avec l’attaquant tanzanien Mbwana Samatta (32 ans) vient d’accueillir un élément plus jeune pour la concurrence. En effet, l’attaquant chilien Damian Pizarro (20 ans) débarque en prêt en provenance de l’Udinese.
Havre Athletic Club ⚽️ @HAC_Foot – 17:01
Un nouveau Ciel&Marine est 𝐞𝐧𝐫𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞́. 💾Voir sur X
📇 Identité : Damián Pizarro
⚽ Poste : Attaquant
🛬 Provenance : Udinese Calcio (en prêt)
Bienvenue au Havre Athletic Club Damián. 🙋♂️
«Un espoir du football chilien débarque chez les Ciel&Marine ! Damian Pizarro, 20 ans, vient en effet de s’engager pour la saison, prêté par le club italien de l’Udinese. Ambitionnant de retrouver la sélection nationale A, avec laquelle il compte une cape, Damian Pizarro portera le maillot Ciel&Marine orné du numéro 9» peut-on lire dans un communiqué.
