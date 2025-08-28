Menu Rechercher
Commenter
Officiel Serie B

Ahmed Sidibé s’engage à Venise

Par Valentin Feuillette
1 min.
@Maxppp

Le Venezia FC a officialisé l’arrivée du défenseur français Ahmed Sidibé en provenance du Koper FC. Le natif de Villeneuve-Saint-Georges et formé à l’AS Saint-Étienne a disputé 39 matchs avec l’équipe réserve des Verts avant de rejoindre le club slovène en 2023, où il a rapidement trouvé sa place, cumulant 61 apparitions, 1 but et 1 passe décisive. Une expérience qu’il racontait à notre micro il y a quelques mois. Le joueur s’est engagé avec le club vénitien jusqu’au 30 juin 2028, avec une option pour deux saisons supplémentaires.

La suite après cette publicité

Dans son communiqué officiel, le club arancioneroverde déclare : « Le Venezia FC communique avoir atteint un accord avec l’FC Koper pour le transfert à titre définitif du défenseur Ahmed Sidibé. Né à Villeneuve-Saint-Georges, en France, le joueur classe 2002 a signé un contrat qui le liera au club arancioneroverde jusqu’au 30 juin 2028, avec option pour deux années supplémentaires. » Sidibé a déjà pris part à deux matchs de qualification à la Conference League cette saison, ainsi qu’à plusieurs rencontres de championnat.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie B
Venise
Ahmed Franck Sidibé

En savoir plus sur

Serie B Serie B
Venise Logo Venise
Ahmed Franck Sidibé Ahmed Franck Sidibé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier