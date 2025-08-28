Ahmed Sidibé s’engage à Venise

Le Venezia FC a officialisé l’arrivée du défenseur français Ahmed Sidibé en provenance du Koper FC. Le natif de Villeneuve-Saint-Georges et formé à l’AS Saint-Étienne a disputé 39 matchs avec l’équipe réserve des Verts avant de rejoindre le club slovène en 2023, où il a rapidement trouvé sa place, cumulant 61 apparitions, 1 but et 1 passe décisive. Une expérience qu’il racontait à notre micro il y a quelques mois. Le joueur s’est engagé avec le club vénitien jusqu’au 30 juin 2028, avec une option pour deux saisons supplémentaires.

Dans son communiqué officiel, le club arancioneroverde déclare : « Le Venezia FC communique avoir atteint un accord avec l’FC Koper pour le transfert à titre définitif du défenseur Ahmed Sidibé. Né à Villeneuve-Saint-Georges, en France, le joueur classe 2002 a signé un contrat qui le liera au club arancioneroverde jusqu’au 30 juin 2028, avec option pour deux années supplémentaires. » Sidibé a déjà pris part à deux matchs de qualification à la Conference League cette saison, ainsi qu’à plusieurs rencontres de championnat.