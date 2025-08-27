Équipe de France : la liste de Didier Deschamps avec Rabiot, Akliouche et Cherki

Le compte à rebours est lancé : dans 289 jours sera donné le coup d’envoi de la prochaine Coupe du Monde (11 juin au 19 juillet aux États-Unis, le Canada et le Mexique), la dernière de l’ère-Deschamps. Quatre fenêtres internationales se succéderont d’ici là, dont la première dès la semaine prochaine avec deux rendez-vous au programme pour les Bleus, dans le cadre des qualifications au Mondial.

Trois mois après leur troisième place obtenue en Ligue des Nations aux dépens de l’Allemagne (0-2), les hommes de Didier Deschamps lanceront leur campagne en défiant l’Ukraine à Wrocław (Pologne), le 5 septembre, puis l’Islande quatre jours plus tard au Parc des Princes pour lancer leur campagne (en raison de sa participation au Final 4 en juin, l’équipe de France a été reversée dans un groupe de 4 et commence ses qualifications que maintenant). C’est dans ce contexte que Didier Deschamps dévoilait ce mercredi sa première liste de la saison.

Pas d’Ekitike, première pour Akliouche

Sans surprise, Mike Maignan, Lucas Chevalier et Brice Samba sont appelés chez les gardiens. Forfaits en juin, Jules Koundé, William Saliba et Dayot Upamecano effectuent également leur retour dans le groupe. Benjamin Pavard n’est, lui, pas appelé, contrairement à Malo Gusto, très intéressant au mois de juin. Au milieu, Aurélien Tchouameni répondra à l’appel, tout comme Manu Koné, mais aussi Adrien Rabiot, pourtant en pleine période d’incertitude en club après l’épisode de sa bagarre avec Jonathan Rowe. Kephren Thuram fait lui son retour après presque deux ans d’absence.

Lui aussi se trouve dans une position assez inconfortable, mais il n’est en revanche pas appelé : Randal Kolo Muani. Dans le loft parisien depuis son retour de la Coupe du Monde des clubs, l’attaquant français attend toujours que son transfert en Italie se décante, et il devra patienter avant de reporter le maillot des Bleus. Didier Deschamps a préféré faire appel à des joueurs prêts physiquement. Dans cette perspective, Kylian Mbappé, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Rayan Cherki, Désiré Doué (au milieu de terrain), Marcus Thuram et Michael Olise sont convoqués. Hugo Ekitike, étincelant en ce début de saison avec Liverpool, devra en revanche attendre son tour. La surprise de cette liste se situe surtout autour de Maghnes Akliouche, appelé pour la première fois.

La liste complète :

Gardiens: Lucas Chevalier (Paris Saint-Germain), Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (Stade Rennais)

Défenseurs : Theo Hernandez (Al-Hilal), Lucas Digne (Aston Villa), Ibrahima Konaté (Liverpool), Malo Gusto (Chelsea), Dayot Upamecano (Bayern Munich), Jules Koundé (FC Barcelone), William Saliba (Arsenal), Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain)

Milieux : Adrien Rabiot (OM), Aurélien Tchouameni (Real Madrid), Manu Koné (AS Roma), Désiré Doué (Paris Saint-Germain), Kephren Thuram (Juventus Turin)

Attaquants: Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Kylian Mbappé (Real Madrid), Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Marcus Thuram (Inter Milan), Michael Olise (Bayern Munich), Rayan Cherki (OL), Maghnes Akliouche (AS Monaco)