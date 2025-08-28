L’OL pense aussi à Mehdi Taremi

Le mercato s’enflamme du côté de L’Olympique lyonnais. Alors que Georges Mikautadze pourrait rejoindre Villarreal dans les prochaines heures, le club rhodanien s’active dans tous les sens pour trouver de possibles renforts offensifs. Ces dernières heures, nous vous affirmions à ce titre que l’OL avait pris la température pour un certain Martín Satriano. Mais ce n’est pas tout.

D’après les dernières informations de Fabrizio Romano, le club lyonnais s’est également renseigné aujourd’hui sur Mehdi Taremi, qui s’apprête à quitter l’Inter. Méfiance toutefois puisque l’Olympiacos poursuit également ses discussions avec l’attaquant iranien.