EdF : la mise au point de Didier Deschamps sur le cas Adrien Rabiot

Toujours dans l’attente de savoir où il jouera la saison prochaine après l’épisode de sa bagarre avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot a bien été appelé par Didier Deschamps ce mercredi en vue des deux rencontres qualificatives à la Coupe du Monde 2026 contre l’Ukraine et l’Islande. Le sélectionneur tricolore a expliqué son choix ce mercredi, après avoir eu une discussion avec son joueur.

«Il a fait sa préparation avec des matchs amicaux, son premier match, il s‘est passé ce qu’il s’est passé, ce n’est pas une situation facile pour lui, je ne sais pas ce qui va se passer d’ici lundi, la seule chose que je sais, c’est que lundi ce sera réglé, je ne sais pas dans quel sens, mais sa situation sera claire, a expliqué DD. Touché ? Forcément, ce sont des choses jamais faciles à gérer quand ça prend une ampleur médiatique avec différentes personnes qui peuvent s’exprimer. Je ne dis pas qui a raison ou qui a tort, j’ai discuté avec lui, je sais ce qu’il m’a dit. Je tiens à Adrien par rapport à ce qu’il fait, ce qu’il est capable de faire, c’était important pour moi de savoir dans quel état d’esprit, il était par rapport aux deux matchs très importants.»