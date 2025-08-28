Menu Rechercher
Besiktas licencie Ole Gunnar Solskjær !

Par Josué Cassé
1 min.
Ole Gunnar Solskjær @Maxppp

La défaite de trop. Sorti par le club suisse de Lausanne ce jeudi lors des barrages d’accession à la Ligue Europa Conférence, Besiktas a décidé de remercier son entraîneur, Ole Gunnar Solskjær, dans la foulée.

Beşiktaş JK
Resmi Açıklama | Ole Gunnar Solskjaer

«Notre contrat avec le directeur technique Ole Gunnar Solskjaer a été résilié à la suite de la décision prise lors de la réunion du conseil d’administration. Notre président Serdal Adalı a remercié Solskjaer pour ses services jusqu’à présent», précise le communiqué du club turc.

Pub. le - MAJ le
