Besiktas licencie Ole Gunnar Solskjær !

La défaite de trop. Sorti par le club suisse de Lausanne ce jeudi lors des barrages d’accession à la Ligue Europa Conférence, Besiktas a décidé de remercier son entraîneur, Ole Gunnar Solskjær, dans la foulée.

«Notre contrat avec le directeur technique Ole Gunnar Solskjaer a été résilié à la suite de la décision prise lors de la réunion du conseil d’administration. Notre président Serdal Adalı a remercié Solskjaer pour ses services jusqu’à présent», précise le communiqué du club turc.