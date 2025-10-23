Menu Rechercher
Javier Tebas cartonne le Real Madrid après l’annulation de la délocalisation de Villarreal-Barcelone

Par Josué Cassé
La pilule ne passe pas pour Javier Tebas. Quelques jours après l’annulation de la délocalisation de Villarreal-Barcelone à Miami, le patron de la Liga a une nouvelle fois regretté cette décision avant de s’en prendre ouvertement aux joueurs du Real Madrid et plus particulièrement à Thibaut Courtois qui n’a pas hésité à parler de "censure" mardi soir en conférence de presse avant le match du Real contre la Juventus en Ligue des Champions.

«Nous sommes allés voir l’UEFA, qui a accepté (l’annulation) à contre-coeur, le commissaire européen également. Il y a beaucoup de choses accumulées (qui ont conduit à cette décision). Les joueurs du Real Madrid ne savent dire qu’une chose: 'falsifiée, falsifiée, falsifiée’. J’entends Courtois et c’est pareil quand José Angel Sanchez (directeur général du Real) parle, ils disent la même chose. Evidemment, que vont dire les joueurs du Real Madrid? S’ils osent dire le contraire», a indiqué Tebas, interrogé à la sortie de l’événement du Nueva Economia Forum.

