Maghnes Akliouche ne voulait que l’équipe de France

Maghnes Akliouche n’a jamais eu de doute : il voulait jouer pour l’équipe de France, et rien d’autre selon L’Équipe. Né à Tremblay-en-France de parents algériens, le milieu offensif de Monaco était pourtant fortement courtisé par la Fédération algérienne, prête à lui offrir un rôle majeur. Mais le joueur de 23 ans n’a cessé de répéter son rêve, qui était donc de porter, un jour, le maillot bleu. Finaliste des derniers Jeux Olympiques avec Thierry Henry, il a accepté de patienter, même sans sélection en jeunes avant les U20. Son heure est bel et bien arrivée puisque ce mercredi 27 août, Didier Deschamps l’a convoqué pour affronter l’Ukraine et l’Islande en qualifications au Mondial 2026.

Ce choix ferme et assumé s’ajoute à une progression constante en club. Régulier avec l’AS Monaco, précieux par sa technique et sa vision du jeu, Akliouche a su convaincre le staff des Bleus malgré un rendement encore modeste devant le but. Son profil attire déjà les plus grands clubs européens. Désormais international français, il doit s’imposer dans un secteur offensif très concurrentiel, avec en ligne de mire la Coupe du Monde 2026.