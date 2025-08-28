MU : la photo de Jadon Sancho qui rend fou les supporters

Alors que la Roma a décidé de tourner la page Jadon Sancho. Après des jours d’attente et d’hésitations de l’ailier anglais, le club italien a renoncé à conclure son arrivée et s’est remis en quête d’un autre profil offensif. Dans le même temps, Sancho a fait parler de lui sur les réseaux sociaux : une photo publiée dans le vestiaire avec ses « frères ». Un cliché qui tranche avec la situation du joueur, toujours écarté du groupe principal à Manchester United et relégué au loft aux côtés de Malacia, Antony ou encore Garnacho. Les joueurs, pourtant toujours sous contrat avec les Red Devils, sont tous souriants sur le selfie de Jadon Sancho.

Cette story instagram intervient alors que les Red Devils traversent une crise profonde. Déjà mal partis en Premier League, ils ont été humiliés en Coupe de la Ligue par Grimsby Town, pensionnaire de quatrième division, au terme d’une interminable séance de tirs au but (2-2, 12 t.a.b. à 11). Le public de Blundell Park a même entonné le célèbre « You’re getting sacked in the morning » pour Ruben Amorim, de plus en plus fragilisé. Entre un entraîneur sur la sellette, un vestiaire en doute et un mercato décevant, le sourire de Sancho ressemble presque à une provocation dans une atmosphère explosive à Old Trafford. L’ailier anglais va quitter Manchester dans les prochains jours. Affaire à suivre.