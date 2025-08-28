Le Bayer Leverkusen se moque de Manchester United

Décidément la vie est dure du côté de Manchester United. Battu ce mercredi soir en League Cup par le club de quatrième division de Grimsby, le club anglais a été éliminé de cette compétition. Une vraie désillusion moquée en Angleterre.

Alors que se tient ce jeudi soir le tirage au sort de la phase de poules de Ligue des Champions, le club allemand du Bayer Leverkusen s’est moqué avec humour des Red Devils sur ses réseaux sociaux : «j’espère juste que nous n’aurons pas Grimsby…»