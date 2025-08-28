Ligue des Champions
Le Bayer Leverkusen se moque de Manchester United
1 min.
@Maxppp
Décidément la vie est dure du côté de Manchester United. Battu ce mercredi soir en League Cup par le club de quatrième division de Grimsby, le club anglais a été éliminé de cette compétition. Une vraie désillusion moquée en Angleterre.
La suite après cette publicité
Alors que se tient ce jeudi soir le tirage au sort de la phase de poules de Ligue des Champions, le club allemand du Bayer Leverkusen s’est moqué avec humour des Red Devils sur ses réseaux sociaux : «j’espère juste que nous n’aurons pas Grimsby…»
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Le tirage au sort de la Ligue des Champions enflamme l’Europe, Manchester United se fait fracasser après l’humiliation contre une D4
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer