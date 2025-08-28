Esteban Lepaul signe au Stade Rennais !

Le Stade Rennais a fini par trouver le numéro 9 qui lui manquait depuis le début de l’été. Après plusieurs jours de négociations, et comme nous vous en avions informé en temps réel, le Stade Rennais a fini par trouver un accord avec le SCO pour le transfert d’Esteban Lepaul. Une première offre de 10 M€ avait été refusée par la direction angevine, fixant le tarif à 20 M€. Un terrain d’entente a finalement été trouvé à hauteur de 13,5 M€ + 1,5 M€ de bonus. Il était temps.

Le joueur s’était quant à lui déjà entendu sur les termes de son contrat de 4 ans. «Angers SCO annonce le transfert d’Estéban Lepaul au Stade Rennais FC. Merci pour tout Esté. Nous te souhaitons le meilleur pour la suite de ta carrière», informe le communiqué angevin pour officialiser la nouvelle.

Lepaul, dernier coup du mercato pour Rennes ?

La quête de l’attaquant est enfin close pour Rennes, à moins que la direction décide de tenter un dernier coup avec Conrad Harder. Le Danois de 20 ans semblait prendre la direction de l’AC Milan avant que ce dernier ne fasse machine arrière face aux lenteurs du dossier, et notamment du Sporting CP auquel le joueur appartient. Pour l’attirer, il faudra mettre les moyens, plus de 20 M€. Ce transfert supplémentaire reviendrait à réinvestir tout l’argent récupéré dans la vente d’Arnaud Kalimuendo à Nottingham Forest (30 M€).

Il a beau avoir ses défauts, ce dernier a laissé un vide que Lepaul devra combler rapidement. La nouvelle recrue est devenue un homme pressé, sur le tard. Révélé il y a deux ans à Épinal en National, le natif d’Auxerre avait été récupéré par le SCO pour 150 000 euros en janvier 2024. C’est durant la seconde partie de saison dernière qu’il a véritablement explosé avec 13 buts en 31 matchs toutes compétitions confondues. Hasard du calendrier, Angers et Rennes se retrouvent dès dimanche au stade Rayond-Kopa dans le cadre de la 3e journée de Ligue 1. L’attaquant aura l’occasion de saluer son public… avec le maillot adverse.