Rennes de nouveau dans le coup pour Harder

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Conrad Harder, buteur avec le Sporting CP @Maxppp

Doublé par l’AC Milan, le Stade Rennais a pu constater le retournement de situation dans le dossier Conrad Harder. Le club italien a clairement reculé, échaudé par la volonté du Sporting CP d’attendre la finalisation du recrutement de son remplaçant, qui devrait être Fotis Ioannidis.

Et selon Record, Harder va bel et bien quitter le Sporting, une fois la rencontre face à Porto jouée ce week-end. Et c’est à nouveau le Stade Rennais qui tiendrait la corde, puisqu’un accord avait été trouvé avec le club portugais, avant que Milan emporte la mise. Reste à savoir si Rennes n’est pas définitivement passé à autre chose de son côté.

Pub. le - MAJ le
