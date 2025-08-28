Accord total entre le SCO et le Stade Rennais pour Esteban Lepaul

Le Stade Rennais est en train d’attirer le successeur d’Arnaud Kalimuendo. Nous vous le révélions il y a quelques jours, le club breton avait fait d’Esteban Lepaul sa priorité pour renforcer son attaque après le départ de l’ancien Parisien, vendu pour près de 30 M€ à Nottingham Forest. Après une première tentative à hauteur de 10 M€ vite éconduite par le SCO, la seconde proposition fut la bonne. Nous sommes en mesure de vous affirmer que les deux clubs de Ligue 1 ont trouvé un terrain d’entente tard hier soir.

Angers réclamait 20 M€, mais l’affaire s’est bouclée à un montant de 13,5 M€ + 1,5M€ de bonus. En parallèle, les Rouge et Noir ont proposé un salaire réévalué au buteur. Celui-ci va considérablement faire évoluer ses émoluments, presque dix fois supérieur, alors même qu’il venait de prolonger (le 4 juin dernier) son contrat jusqu’en 2028 dans le Maine-et-Loire, avec la revalorisation salariale qui va avec. Tout est allé très vite pour le joueur de 25 ans, révélé sur le tard, d’abord à Épinal en National, puis au SCO la saison passée.

Révélé sur le tard

En une demi-saison dans les Vosges (2022/2023), l’attaquant s’est fait remarquer par sa capacité à enchaîner les buts, 14 en seulement 20 matchs de championnat et coupe confondues. Angers le repère et le recrute en janvier 2024. Lepaul n’est alors que remplaçant chez le leader de Ligue 2, mais il parvient tout de même à trouver le chemin des filets à 3 reprises en 17 rencontres, et rentre parfois dans le onze de départ. Sa maturité (il a alors 23 ans) lui permet de passer des caps rapidement.

Arrive sa première année en Ligue 1 où il est toujours remplaçant sous les ordres d’Alexandre Dujeux, jusqu’au mois de janvier. Le joueur formé à l’OL (mais non conservé) prend alors le dessus sur Ibrahima Niane et Bamba Dieng et ça se confirme très vite sur ses statistiques. S’il avait frappé une fois durant la première moitié de saison (contre le PSG), Lepaul en inscrira 8 entre janvier et mai, en plus de 4 buts en 3 tours de Coupe de France. Auteur de l’unique but de la 1ère journée face au Paris FC, il semble reparti de plus belle, mais c’est désormais à Rennes qu’il faudra confirmer. Esteban Lepaul est attendu en début d’après-midi à Rennes où il passera sa visite médicale avant de s’engager avec le club breton.