Rennes fonce sur Estéban Lepaul !

Auteur d’une saison 2024-25 remarquable et pleine de promesses où il a terminé meilleur buteur du club avec 13 réalisations, Estéban Lepaul avait logiquement prolongé son bail avec Angers jusqu’en 2028 début juin. Fer de lance du SCO, l’attaquant de 25 ans né à Auxerre a commencé la saison tambour battant en marquant le seul but de son équipe face au Paris FC ce dimanche.

En constante progression, le fils du regretté Fabrice Lepaul voit sa cote monter en flèche en cette fin de mercato. Selon nos informations, le Stade Rennais en a fait sa priorité offensive pour succéder à Arnaud Kalimuendo parti à Nottingham Forest. Et Loïc Désiré a déjà dégainé une première offre de transfert à hauteur de 10 M€. Une proposition qui a été recalée par la formation angevine qui en réclame plus du double. Pas de quoi freiner les ardeurs du club breton qui a prévu une nouvelle réunion avec Angers dans les prochains jours. Ce dossier est loin d’être terminé.