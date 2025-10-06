Le fils de Gianluigi Buffon a fêté sa première en Serie A

Entré en fin de match à la place de Nzola, Louis Thomas Buffon a disputé ses premières minutes en Serie A avec Pise lors de la lourde défaite 4-0 sur le terrain de Bologne, marquée par l’expulsion précoce de Touré. L’attaquant, né en 2007 et fils de l’ancien gardien Gianluigi Buffon, avait déjà fait ses débuts en Coppa Italia contre le Torino.

Après ses premières apparitions en Serie B et en Coppa Italia, Buffon Jr continue donc sa progression à 17 ans, récoltant également ses premières sélections en équipes de jeunes de la République tchèque, grâce à son double passeport, avec un but inscrit en U18 et deux matchs joués en U19.