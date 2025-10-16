Beye fragilisé, mercato, crise… le directeur sportif du Stade Rennais lâche ses vérités

Avec un budget structuré pour aller jouer le top 5 de Ligue 1, on ne peut pas dire que le début de saison du Stade Rennais est à la hauteur des attentes. Après 7 journées de championnat, le club breton pointe à la 10e place. Si la défaite n’est pas encore devenue une routine pour les Rouge et Noir, les matchs nuls deviennent, eux, récurrents, au sens propre comme au sens figuré (3 sur les 3 derniers matchs).

La greffe n’a pas encore pris pour Habib Beye, aujourd’hui moins suivi par une partie de son vestiaire. Certains choix du coach de 47 ans ont suscité une vive incompréhension chez les joueurs au cours des dernières semaines, et notamment le remplacement de Djaoui Cissé contre Lens à la 28e minute. Mais qu’en est-il vraiment aux yeux de sa direction, alors que certains bruits de couloir évoquaient un entraîneur fragilisé récemment ? Pour Ouest-France, le directeur sportif breton, Loïc Désiré, a assuré que l’état-major du club était toujours derrière le Sénégalais. Aujourd’hui

«On doit tous corriger des choses, du coach aux joueurs»

«On a évidemment échangé entre nous, et quand je vois ce qui se passe au quotidien, je sais qu’il n’y a pas d’ambiguïté, explique le dirigeant de 49 ans, intronisé cet été. Les cadres ont provoqué une réunion avant Lens, ont parlé entre eux puis avec le coach, avec qui ils ont été transparents. Ce n’est pas un conflit, ou de la défiance, c’est la vie d’un groupe. Je préfère les voir touchés qu’indifférents… Pour moi, c’est un signal positif d’une prise de conscience et de responsabilités. On doit tous corriger des choses, du coach aux joueurs, et moi aussi.» Pour Désiré, la position de Beye n’a jamais été fragilisée : «il n’y a pas de débat là-dessus. Par contre, il faut réagir, améliorer.»

Avec plus de 25 départs actés cet été, et 6 arrivées, le directeur sportif breton n’a pas chômé. Son groupe doit aujourd’hui trouver un nouvel équilibre : «on a recruté des joueurs rompus à la Ligue 1 ? On voulait ce type de profils, avec aussi l’expérience Coupe d’Europe. On ne fera pas cela à chaque mercato, un process va être remis en place pour faire des coups à l’étranger, comme le Stade Rennais l’a toujours fait, parce qu’on a des ambitions fortes. Là, c’était une phase de réajustement. On a l’effectif que l’on voulait avoir.» À présent, seule la loi du terrain fera foi pour valider ces choix.