Angers : Esteban Lepaul d’accord avec Rennes

Par Sebastien Denis
1 min.
Esteban Lepaul @Maxppp

La vente d’Arnaud Kalimuendo à Nottingham Forest oblige le Stade Rennais à se renforcer en attaque. L’ancien Parisien a en plus de cela permis de récupérer 30 M€. Ce ne sont pas les moyens qui manquent en ce moment sur les bords de la Vilaine. Pourtant, les discussions avec Angers à propos d’Esteban Lepaul n’avancent pas beaucoup.

🚨#mercatoSRFC 🔴⚫️

🗣️nouvelle réunion entre Angers et Rennes aujourd'hui concernant Estéban Lepaul mais pas d'avancée significative

🔜Rennes, qui s'est fait recaler avec une offre de 10 M€ comme révélé dimanche soir, doit revenir avec une offre réévaluée avec dénouement espéré d'ici fin de semaine

🔐Lepaul est déjà d'accord avec Rennes sur les bases d'un contrat de 4 ans
🚨#mercatoSRFC 🔴⚫️

❗️Rennes a formulé une 1ere offre de 10 M€ pour Esteban Lepaul. Le SCO a refusé et réclame plus du double

✅Une nouvelle réunion est prévue dans la semaine entre les 2 clubs

🔜Rennes va revenir à la charge avec une nouvelle offre

Après une première offre de 10 M€ présentée il y a deux jours, ce que nous vous révélions en exclusivité, une nouvelle réunion a eu lieu aujourd’hui entre les deux directions sans réelle avancée. Les Rouge et Noir doivent tout de même présenter une seconde proposition dans les prochaines heures. L’attaquant de 25 ans est lui déjà d’accord sur les bases d’un contrat de 4 ans.

Pub. le - MAJ le
