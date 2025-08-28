Ruben Amorim se fait massacrer après l’élimination pitoyable de Manchester United

Nouvelle saison, mais mêmes désillusions. Confronté au modeste club de Grimsby (D4 anglaise) hier soir, Manchester United a pris la porte dès les 32es de finale d’EFL Cup (2-2, 12-11 t.a.b). Une contre-performance à la hauteur de la saison dernière, marquée par une 15e place en Premier League, et une absence en Coupe d’Europe. Ce matin, cette nouvelle sortie de route des Red Devils est sur toutes les lèvres en Angleterre. Et un homme en particulier est visé : Ruben Amorim.

Tenu comme le grand responsable de cette déroute, le Portugais voit encore sa cote de popularité se fragiliser, lui qui avait déjà souvent fait les gros titres depuis son arrivée l’hiver dernier. Pour sa première saison complète chez les Red Devils, le Portugais a pu faire venir Bryan Mbeumo, Matheus Cunha et Benjamin Sesko, à coups de centaines de millions d’euros (environ 225 M€ cumulés, hors bonus). Si tout le monde savait qu’André Onana n’était plus un gardien de très haut niveau en 2025 (il est fautif sur les deux buts), les supporters mancuniens espéraient quand même que le talent de leurs joueurs ferait la différence face à une équipe de quatrième division.

Son attitude fait jaser

Ce matin, le Daily Mail parle « d’échec pathétique d’Amorim». Le Portugais est aussi critiqué pour cette séquence devenue virale sur les réseaux sociaux quand, mené 2-0, il a sorti son tableau tactique, à la recherche désespérée de solutions. Capturé, le moment a fait l’objet de nombreuses moqueries et réprimandes, comme lorsqu’il l’a jouée petit bras en refusant de regarder la séance de tirs au but interminable entre les deux équipes. Selon The Sun, Amorim a été qualifié de « lâche » par certains supporters de Manchester United, qui réclament encore son départ.

Dans un édito publié dans le Daily Mail, Craig Hope ajoute : « même si Manchester United avait gagné, cet instant de honte me dit que Ruben Amorim n’est pas l’homme idéal pour un club de cette taille. Faible. » Darren Lewis, du Daily Mirror, ajoute : « l’image d’Amorim accroupi derrière son staff pendant la séance de tirs au but, lors d’une autre soirée désastreuse pour le club, n’était pas terrible. » Le technicien portugais a lui, encore présenté ses excuses aux supporters de Manchester United. Mais à force, elles n’auront sûrement plus beaucoup de valeur.