League Cup : Manchester United éliminé par une D4 !

« You’re getting sacked in the morning » (tu seras viré demain matin). Ce grand classique des tribunes anglaises a résonné très fort à Blundell Park ce mercredi. Grimsby Town, club de League Two, soit la quatrième division anglaise, accueillait Manchester United en 32e de finale de la Carabao Cup et incroyable mais vrai, menait 2-0 dès la 29e minute de jeu. De quoi régaler les supporters locaux et affliger ceux de MU, plus que désabusés.

Ruben Amorim, dont le statut vacille clairement, est apparu complètement déboussolé au terme d’une première période catastrophique de la part des Red Devils, fébriles défensivement et pas inspirés offensivement malgré la titularisation de la recrue Benjamin Sesko. La défense était plus expérimentale, avec deux jeunes pour entourer Maguire et surtout le retour d’André Onana dans les cages. Le portier camerounais s’est loupé sur le deuxième but, en ratant sa sortie aérienne. Ce qui lui vaut les quolibets de la presse anglaise et qui signifiera probablement définitivement la fin de son aventure mancunienne.

Une première période désastreuse

Survoltée, l’équipe de Grimsby Town a ensuite défendu corps et âme pour garder son avantage et enfoncer encore un peu plus une équipe de Manchester United sans la moindre idée. Avec Sesko, Cunha, Mainoo, Amad, Maguire, Ugarte, Dorgu et Dalot, il y avait suffisamment d’expérience pour éviter le piège tendu par une équipe de D4 et pourtant, MU a montré que le mal était très profond. Et que le mercato estival ne pouvait pas résoudre tous les problèmes. Même si l’entrée de Mbeumo, buteur pour réduire le score, a été intéressante.

Manchester United a finalement échappé à une défaite humiliante grâce à l’inusable Harry Maguire, une nouvelle fois sauveur à la 89e minute, et tout s’est joué aux tirs au but. Là aussi, rien n’a été simple puisque tous les joueurs ont tiré, certains devant s’y reprendre une deuxième fois. Et c’est finalement Mbeumo, qui avait remis son équipe dans le match, qui a loupé le tir au but fatidique. Beaucoup vont se demander si Ruben Amorim est vraiment l’homme de la situation, lui dont le bilan sur le banc de touche est catastrophique depuis son arrivée (28 points pris en 29 matches de Premier League joués). Après 3 matches disputés cette saison, Manchester United n’a toujours pas gagné la moindre rencontre. Bien loin du renouveau espéré.