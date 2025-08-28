AS Monaco : Thiago Scuro évoque le cas N’Golo Kanté

Joueur d’Al-Ittihad depuis deux saisons, le milieu de terrain français N’Golo Kanté se dirige vers un départ. Nous vous avons révélé que le club saoudien n’était pas fermé à l’idée de voir partir le joueur de 34 ans en cette fin de mercato. L’AS Monaco étant évoqué parmi les prétendants.

Au micro de Canal + pour le tirage au sort de la Ligue des Champions, le directeur sportif Thiago Scuro a confirmé la piste, mais aussi sa difficulté : «Kanté ? On discute depuis deux mois déjà. C’est un dossier difficile, on a déjà un bon effectif, équilibré, c’est un grand joueur, qui joue encore au haut niveau, mais à ce stade c’est complexe.»